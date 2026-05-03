Lavoro tra memoria e futuro | alla Reggia confronto su globalizzazione IA e capitale umano | FOTO

Si è conclusa alla Reggia di Caserta la seconda giornata del summit “Il lavoro tra memoria e futuro”, organizzato dalla Fondazione Orizzonti con il supporto di Confindustria Caserta. L'evento ha riunito esperti e rappresentanti di imprese per discutere delle trasformazioni nel mondo del lavoro causate dalla globalizzazione e dall'uso dell'intelligenza artificiale. Durante la giornata sono stati affrontati temi legati all'impatto di queste innovazioni sul capitale umano e sull'economia.

Si è chiusa alla Reggia di Caserta la seconda giornata del summit “Il lavoro tra memoria e futuro”, promosso dalla Fondazione Orizzonti in collaborazione con Confindustria Caserta, che ha acceso il confronto sulle grandi trasformazioni del mondo del lavoro tra economia globale, innovazione.🔗 Leggi su Casertanews.it

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