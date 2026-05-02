Tempo di lettura: 5 minuti Si è svolta questa mattina la seconda sessione del summit “Il lavoro tra memoria e futuro”, organizzato dalla Fondazione Orizzonti in collaborazione con Confindustria Caserta. La giornata, che ha avuto come tema “Il lavoro come questione politica e sociale”, è stata moderata dal giornalista Paolo Mieli. La mattinata si è aperta con il keynote di Carlo Cottarelli “L’evoluzione del lavoro tra trasformazioni globali e scenari futuri”. L’economista ha ricostruito i principali fenomeni che hanno modificato la distribuzione del reddito nei Paesi occidentali: globalizzazione, crescita degli scambi economici, progresso tecnico, migrazioni e calo demografico.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fondazione Orizzonti: “Il lavoro tra memoria e futuro”, chiusa la seconda giornata del summit alla Reggia

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