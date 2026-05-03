Negli ultimi giorni si sono intensificati i confronti sulla questione del Nodo di Perugia, con alcune voci che insistono sull’importanza di un intervento urgente. Tra le posizioni in campo, una considera la Tre Valli come un problema da risolvere immediatamente, mentre altri ribadiscono come prioritaria la realizzazione del Nodo. La discussione si concentra sulla percezione delle emergenze infrastrutturali in regione e sulle modalità di intervento più appropriate.

"Nel dibattito pubblico di queste settimane si sta affermando una narrazione che indica nel Nodo di Perugia l’unica priorità infrastrutturale regionale. Una lettura parziale che rischia di semplificare un problema complesso e di riportare l’Umbria dentro una logica di contrapposizione tra territori". E’ quanto afferma il consigliere regionale Luca Simonetti (M5S). Secondo cui "Perugia ha bisogno di interventi concreti, immediatamente efficaci e tecnicamente fondati. Il raddoppio delle rampe nei punti critici, la riorganizzazione degli svincoli, la separazione dei flussi, il miglioramento della viabilità secondaria e l’utilizzo degli studi di bacino del traffico già commissionati dal Comune".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sul Nodo ennesima botta e risposta: "La Tre Valli è la vera emergenza"

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