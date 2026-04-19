Caso Carabellò botta e risposta tra La Vardera e Russo | Soffre la mancata candidatura a sindaco Ennesima caduta di stile
Nel caso Carabellò si sono scatenate nuove tensioni tra il giornalista e un esponente politico. La Vardera ha dichiarato che il collega soffre per la mancata candidatura a sindaco, mentre Russo ha risposto accusandolo di un “ennesima caduta di stile”. La vicenda ha riscosso attenzione sui social e sui media, riaccendendo il dibattito sulle modalità di confronto tra professionisti e figure istituzionali.
C’era una volta la politica fatta nei corridoi, nelle stanze chiuse, magari con qualche telefonata “chiarificatrice”. Oggi, invece, basta una diretta Facebook e il dibattito si accende in tempo reale, con tanto di replay, commenti e contro-commenti. È quello che è accaduto nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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