il festival del volo a castiglione del lago

A Castiglione del Lago si tiene il Festival del Volo, un evento che porta lo spettacolo nel cielo. La manifestazione si svolge presso l’aeroporto Eleuteri, situato nella provincia di Perugia. Durante l’evento, vengono presentate esibizioni aeree e voli dimostrativi, attirando appassionati e visitatori da diverse aree. L’iniziativa si svolge in un’area dedicata alle attività aeronautiche, con diverse occasioni di intrattenimento e osservazione.

Lo spettacolo si sposta in cielo. Si chiama Festival del Volo ed il ’palcoscenico’ è l’ aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago in provincia di Perugia. L’evento si articola in due diversi fine settimana e coniuga spettacolo, cultura e divertimento per tutte le età. Si parte con il meeting di Primavera (24-26 aprile). Sulle rive del lago Trasimeno saranno tre giorni dedicati agli appassionati di aviazione. È prevista l’esibizione in volo di aerei storici, aerei e alianti acrobatici, elicotteri e ultraleggeri. Non solo, ci sarà un’apposita sezione di aeromodellismo e droni, convegni sul mondo del volo. Sarà possibile anche visitare il museo del volo con esposizione del leggendario aliante ’Canguro’ del 1953.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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