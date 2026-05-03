Nel Sud Italia si osserva un incremento di piccoli terremoti, ma questo non coincide con una maggiore sicurezza sismica. La fragilità degli edifici, spesso costruiti con tecniche non antisismiche, aumenta il rischio di danni anche con scosse di lieve entità. La presenza di energia accumulata nel sottosuolo e le vulnerabilità strutturali contribuiscono a rendere più complesso il quadro del rischio sismico in questa regione.

? Cosa scoprirai Perché l'aumento dei piccoli terremoti non garantisce sicurezza nel Sud?. Come influisce la fragilità degli edifici sul rischio reale di danni?. Quali tecnologie permetteranno di stimare i danni in pochi minuti?. Perché l'Europa fatica ad adottare i sistemi di allerta rapida?.? In Breve Fabio Florindo spiega che l'aumento rilevazioni deriva da reti di monitoraggio più precise.. Domenico Patanè punta sulla valutazione rapida dei danni per proteggere le infrastrutture.. Workshop GOBEYOND a Napoli il 21 e 22 aprile studia i Campi Flegrei.. Aldo Zollo evidenzia la necessità di integrare l'early warning nei processi decisionali.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sud Italia: il rischio sismico tra energia accumulata e fragilità urbana

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