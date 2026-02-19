Energia eolica in Italia | la Campania produce il 90% dell’energia del Sud

La regione Campania produce il 90% dell’energia eolica del Sud Italia, grazie ai numerosi parchi eolici installati lungo la costa e nelle zone collinari. Questa produzione elevata deriva dall’aumento delle turbine installate negli ultimi anni, che sfruttano i venti costieri. La scelta di puntare sull’energia rinnovabile ha portato a un incremento significativo della potenza generata. La crescita di questa fonte energetica ha convinto molti a investire in nuovi impianti. La domanda ora riguarda come questa produzione influenzerà i consumi futuri.

La Campania e l'energia eolica: un futuro green. La Campania si afferma come leader nel settore dell'energia eolica, con un incremento della produzione di circa il 30% tra il 2023 e il 2024. Questo dato, evidenziato nel recente report di Legambiente, sottolinea il costante impegno della regione verso una transizione energetica sostenibile, diventando un modello di riferimento nel Sud Italia. La crescita della produzione eolica non è frutto del caso, ma di una pianificazione strategica avviata anni fa. Oggi, la Campania presenta una rete solida di impianti e buone pratiche, soprattutto nelle aree interne.

