Energia eolica in Italia | la Campania produce il 90% dell’energia del Sud
La regione Campania produce il 90% dell’energia eolica del Sud Italia, grazie ai numerosi parchi eolici installati lungo la costa e nelle zone collinari. Questa produzione elevata deriva dall’aumento delle turbine installate negli ultimi anni, che sfruttano i venti costieri. La scelta di puntare sull’energia rinnovabile ha portato a un incremento significativo della potenza generata. La crescita di questa fonte energetica ha convinto molti a investire in nuovi impianti. La domanda ora riguarda come questa produzione influenzerà i consumi futuri.
La Campania e l'energia eolica: un futuro green. La Campania si afferma come leader nel settore dell'energia eolica, con un incremento della produzione di circa il 30% tra il 2023 e il 2024. Questo dato, evidenziato nel recente report di Legambiente, sottolinea il costante impegno della regione verso una transizione energetica sostenibile, diventando un modello di riferimento nel Sud Italia. La crescita della produzione eolica non è frutto del caso, ma di una pianificazione strategica avviata anni fa. Oggi, la Campania presenta una rete solida di impianti e buone pratiche, soprattutto nelle aree interne.
Energia eolica: il fronte del no. A gennaio l’assemblea del ParcoA gennaio si svolgerà l’assemblea del Parco delle Foreste Casentinesi per discutere la proposta di installare un parco eolico con sei pale alte 200 metri vicino a Croce ai Mori.
Iren e Statkraft: accordo PPA da 400 GWh per energia eolica, verso una transizione più verde e resiliente in Italia.Iren e Statkraft hanno firmato un nuovo accordo per l’acquisto di energia eolica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rinnovabili: rallentano le nuove installazioni di fotovoltaico ed eolico in Italia; Iren e Statkraft consolidano la partnership strategica: nuovo PPA per l’energia eolica; Alperia vola con Vienna Energy: maxi alleanza per 60 MW di eolico in Italia; Batterie: una strategia per abbassare i prezzi dell’energia elettrica.
Report Legambiente, la Campania regione pioniera per l'energia eolicaLa Campania si accredita come una regione pioniera nel campo dell'energia eolica: nel biennio 2023-2024 ha registrato una crescita importante degli impianti da fonti rinnovabili, con un incremento del ... ansa.it
L’eolico installato in Italia a fine 2025: 13,6 GWLa potenza eolica installata in Italia è di 13.629 MW. In calo dell'8% il nuovo installato rispetto al 2024. In sei regioni del Sud il 91% della potenza eolica. qualenergia.it
