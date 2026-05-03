Il rischio sismico nel Sud Italia non dipende solo dalla frequenza dei terremoti, ma dalla quantità di energia che si accumula nel sottosuolo e che può essere liberata improvvisamente. Mentre i terremoti sono eventi visibili e misurabili, l’energia sotterranea rappresenta una minaccia invisibile che può accumularsi nel tempo senza segnali evidenti. Questa dinamica rende il territorio particolarmente vulnerabile, anche in assenza di scosse sismiche frequenti.

Non è tanto il numero di terremoti a indicare quanto un territorio sia pericoloso, ma quanta energia si accumula e come viene rilasciata nel tempo. È da qui che parte lo studio sulla pericolosità sismica dell’Italia meridionale promosso dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv): un lavoro che ribalta una percezione diffusa e riporta l’attenzione su un dato meno intuitivo ma decisivo. Negli ultimi anni i terremoti registrati sono aumentati, ma questo non significa che il sistema si stia “sfogando”. Al contrario, l’analisi, che mette insieme sismicità storica e dati moderni, mostra che la maggior parte dell’energia continua a essere rilasciata da eventi rari ma di grande magnitudo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il vero pericolo non sono i terremoti: è l’energia che non vediamo arrivare: perché il Sud Italia resta a rischio

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