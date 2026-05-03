Un giovane di 23 anni proveniente dalla Campania è stato smascherato dopo aver tentato di truffare una donna fingendosi un militare dell’Arma. L'uomo aveva raccontato di un incidente coinvolgendo sua figlia, per ottenere denaro con l’inganno. L’indagine ha portato alla sua identificazione e all’arresto, svelando la truffa messa in atto con questa falsa narrazione.

Si era finto militare dell’Arma per truffare una donna con la scusa del ‘falso incidente’. Ma il 23 enne originario della Campania è stato smascherato. Il questore della provincia di Perugia ha emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dal comune di Gualdo Cattaneo per la durata di quattro anni nei confronti di un uomo nell’ambito delle indagini su una cosiddetta ‘truffa del finto avvocato o carabiniere’. L’istruttoria della Divisione anticrimine è partita dopo una segnalazione della stazione dei carabinieri di Gualdo Cattaneo. La vittima della truffa è stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un militare dell’Arma dei carabinieri, le ha raccontato che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e le ha prospettato la necessità di versare una somma di denaro, pari a circa 8.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sua figlia coinvolta in un incidente". Ma è una truffa

Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta

Notizie correlate

Mamma e figlia avvelenate con ricina a Campobasso, la zia di Di Vita: “Coinvolta una ragazzina, è un incidente”Si continua a indagare sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia decedute dopo Natale a Campobasso dopo aver ingerito della...

Cos’è successo a Chappele Roan? QUESTO scandalo ha coinvolta una sua fan minorenne (ma c’è un lieto fine)Nelle ultime ore il caso legato a Chappell Roan è stato chiarito da nuovi elementi che ridimensionano fortemente le accuse circolate sui social.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro è giunta presso l’Istituto Giannina Gaslini alle due della notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile. La piccola paziente è attualmente ricoverata presso la Terapia Intensiva in prognosi riservat; Sua figlia coinvolta in un incidente. Ma è una truffa; Sua figlia ha avuto un incidente: denunciati per aver truffato una anziana; Sua figlia ha avuto un incidente, ma era una truffa: foglio di via per un 23enne.

Sua figlia coinvolta in un incidente. Ma è una truffaSi era finto militare dell’Arma per truffare una donna con la scusa del ‘falso incidente’. Ma il 23 enne originario della Campania è stato smascherato. Il questore della provincia di Perugia ha emesso ... lanazione.it

Neymar mago dentro e fuori dal campo Il brasiliano alle prese con un tenero gioco in cui vestito da mago fa sparire e apparire sua figlia #CalcioinPillole #Neymar - facebook.com facebook

Elena è fuggita dalla guerra in #Ucraina con sua figlia di due anni, dopo giorni senza acqua né elettricità. Oggi è rifugiata in Moldova, dove prova a ricostruire la sua vita. Come un seme, sta ancora cercando di mettere di nuovo radici. x.com