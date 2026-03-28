Recentemente si è parlato di un caso riguardante l'artista Chappell Roan e una sua fan minorenne. Nelle ultime ore sono stati diffusi nuovi dettagli che hanno portato a una revisione delle accuse diffuse sui social, ridimensionando le circostanze iniziali del caso. La vicenda ha avuto un'evoluzione che ha portato a un chiarimento della situazione.

Nelle ultime ore il caso legato a Chappell Roan è stato chiarito da nuovi elementi che ridimensionano fortemente le accuse circolate sui social. L’episodio, avvenuto a San Paolo durante il soggiorno dell’artista dopo il Lollapalooza Brasil, aveva inizialmente suscitato polemiche per un presunto intervento aggressivo della sicurezza nei confronti di una bambina fan. Tuttavia, la ricostruzione emersa nelle ore successive ha portato a una svolta decisiva: la cantante è stata di fatto scagionata da un coinvolgimento diretto nella gestione dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dal padre della bambina, il calciatore Jorginho Frello, la figlia di 11 anni avrebbe semplicemente riconosciuto la cantante in hotel e l’avrebbe osservata da lontano, senza avvicinarsi né interagire. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cos’è successo a Chappele Roan? QUESTO scandalo ha coinvolta una sua fan minorenne (ma c’è un lieto fine)

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Una selezione di notizie su Chappele Roan

Discussioni sull' argomento Jorginho contro Chappell Roan: La sua guardia del corpo ha fatto piangere mia figlia di 11 anni. La replica della cantante; La polemica tra Jorginho e Chappel Roan: Hai fatto piangere mia figlia, l'artista si scusa con l'ex giocatore del Napoli; Hai fatto piangere mia figlia!, scoppia la polemica tra Jorginho e la popstar Chappel Roan; Chappell Roan deriso senza pietà dopo che la sua sicurezza ha fatto piangere la figlia undicenne di Jude Law.

Si, ben due meme su Chappel Roan e Pinocchio, pensate di potermi fermare muhahahahaha #tuscaninmemes - facebook.com facebook

A Chappel Roan se fosse pro Eurovision x.com