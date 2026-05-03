Su che canale vedere Sinner-Zverev oggi in tv ATP Madrid 2026 | orario programma streaming

Oggi, domenica 3 maggio, si disputa la finale del Masters1000 di Madrid sul campo dedicato alla memoria di Manolo Santana. La partita vede di fronte il tennista italiano e quello tedesco, con il match che si svolgerà in un orario ancora da comunicare. La sfida sarà trasmessa sui canali televisivi dedicati alle competizioni sportive e sarà possibile seguire anche in streaming tramite piattaforme autorizzate.

Oggi, domenica 3 maggio, andrà in scena sul campo dedicato alla memoria di Manolo Santana la finale del Masters1000 di Madrid tra Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev. Una sfida che è sempre più una Classica di questo periodo nel massimo circuito internazionale del tennis. Sinner ha nel mirino il suo primo sigillo in Spagna, per stabilire un altro primato. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 17.00 Il riferimento è al quinto successo nei “1000” consecutivo, una serie che nessuno è stato in grado di realizzare in queste modalità. Proverà a rompere le uova nel paniere al pusterese il teutonico, in un contesto a lui gradito, ricordando le affermazioni nel 2018 e nel 2021, battendo in quest’ultimo nell’atto conclusivo Matteo Berrettini.🔗 Leggi su Oasport.it

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