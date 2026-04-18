Su che canale vedere in tv Cobolli-Zverev oggi ATP Monaco 2026 | orario semifinale programma streaming

Oggi in Tv si può seguire la semifinale dell’ATP 500 di Monaco tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, in programma alle 13:30. Questo match rappresenta la terza sfida tra i due tennisti e si disputa nel contesto di un torneo che si svolge in Germania. La partita sarà trasmessa su canali dedicati al tennis e sarà disponibile anche in streaming tramite piattaforme ufficiali.

Per Flavio Cobolli è tempo di cercare la rivincita contro Alexander Zverev. Alle ore 13:30, nella semifinale dell’ATP 500 di Monaco, ci sarà la terza volta del confronto tra il capitolino e il numero 3 del mondo. Di fatto sono tre sfide in poco meno di un anno, a partire dalla prima volta del Roland Garros 2025, in cui il tedesco vinse senza concedere un set all’italiano. In mezzo c’è anche il precedente erbivoro di Halle, e anche in quel caso Zverev ebbe a prevalere per 6-4 7-6(6). Due annate diverse, quelle dei protagonisti. Uno, l’italiano, non è stato finora particolarmente costante, ma è comunque la sua terza semifinale stagionale....🔗 Leggi su Oasport.it

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