Su che canale vedere la F1 stasera in tv GP Miami 2026 | orario gara differita in chiaro su TV8

Stasera la gara di Formula 1 dal Gran Premio di Miami 2026 sarà trasmessa in differita in chiaro su TV8. La competizione, che rappresenta il quarto appuntamento del campionato mondiale, si svolge nel fine settimana e l'orario di inizio è stato comunicato ufficialmente. Gli appassionati di corse potranno seguire l'evento televisivo per tutta la sua durata, secondo il palinsesto stabilito.

La giornata del Gran Premio di Miami 2026, quarto appuntamento del Mondiale F1, inizia con un importante aggiornamento. A causa delle condizioni meteo critiche, gli organizzatori hanno scelto infatti di anticipare la gara alle ore 19.00, evitando la possibile pioggia. Dopo la Sprint Race di ieri, ci aspetta quindi un GP spettacolare e molto equilibrato, senza un reale favorito. Nelle edizioni precedenti del Gran Premio americano, chi è partito dalla pole position non ha mai vinto. Spera di invertire questa tendenza Andrea Kimi Antonelli, ieri autore di un giro sensazionale in Q3. L’italiano, per la terza volta consecutiva in pole, va a caccia di un successo importante anche in chiave Mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it

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