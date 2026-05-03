Quando la F1 su TV8 oggi GP Miami 2026 | orario differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Miami di Formula 1 si svolgerà alle 19:00 di domenica 3 maggio, con una trasmissione in differita su TV8. La gara è stata spostata rispetto all’orario previsto inizialmente, a causa delle previsioni meteorologiche che indicano temporali nel tardo pomeriggio. La corsa si terrà quindi in un orario diverso rispetto a quanto annunciato in prima battuta.

Il Gran Premio di Miami di F1 si terrà alle ore 19:00 di domenica 3 maggio. L’orario è cambiato rispetto al programma originario a causa delle previsioni metereologiche, che annunciano forti temporali nel tardo pomeriggio. Dunque, per evitare il rischio di incappare in una di queste tempeste, si è deciso di anticipare di tre ore lo spegnimento dei semafori. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DI MIAMI DI F1 DALLE 19.00 Il Circus affronterà il quarto dei ventidue GP rimasti in calendario in questo 2026 nell’autodromo di Miami. O meglio, nel tracciato ricavato attorno all’ Hard Rock Stadium, nonostante il circuito abbia l’altisonante nome di Miami International Autodrome.🔗 Leggi su Oasport.it

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