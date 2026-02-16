Musicisti per la pace | il concerto Va pensiero a sostegno delle scuole di musica palestinesi

Sabato 21 febbraio, allo spazio Esperienze al Cubo, nella zona artigianale di Viserba, si terrà “Va, pensiero”, il concerto di Musicisti per la Pace a sostegno delle scuole di musica per bambini e bambine palestinesi nei campi profughi. Durante la serata sarà presente un banchetto a cura di AssoPace Palestina, dove sarà possibile iscriversi all’associazione. Il gruppo Musicisti per la Pace è composto da quindici musicisti riminesi. Nato con l’obiettivo di offrire un contributo concreto in termini di solidarietà attraverso le competenze musicali, propone un repertorio di brani dedicati alla pace e contro la guerra, firmati da autori che hanno segnato la storia musicale per il loro impegno sociale.🔗 Leggi su Riminitoday.it

