Studenti a lezione di sostenibilità e recupero tradizioni agricole locali

Da brindisireport.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - In occasione della Settimana della Biodiversità, si è tenuto un incontro presso l'Istituto comprensivo "Cappuccini" volto a illustrare i risultati dei percorsi didattici legati alla sostenibilità e al recupero delle tradizioni agricole locali.Sono intervenuti la dirigente scolastica.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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