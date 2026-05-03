Studenti a lezione di sostenibilità e recupero tradizioni agricole locali
BRINDISI - In occasione della Settimana della Biodiversità, si è tenuto un incontro presso l'Istituto comprensivo "Cappuccini" volto a illustrare i risultati dei percorsi didattici legati alla sostenibilità e al recupero delle tradizioni agricole locali.Sono intervenuti la dirigente scolastica.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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