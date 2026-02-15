Mogliano Veneto | 40 anni di Mostra del Radicchio festa per un territorio e le sue tradizioni agricole

A Mogliano Veneto, la Mostra del Radicchio festeggia 40 anni di attività, dopo aver attirato migliaia di visitatori ogni anno. La manifestazione nasce per valorizzare la produzione locale e si svolge nel centro storico, attirando appassionati da tutta la regione. Quest’anno, l’evento si arricchisce di incontri con i coltivatori e di degustazioni di piatti tipici a base di radicchio.

