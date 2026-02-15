Mogliano Veneto | 40 anni di Mostra del Radicchio festa per un territorio e le sue tradizioni agricole
A Mogliano Veneto, la Mostra del Radicchio festeggia 40 anni di attività, dopo aver attirato migliaia di visitatori ogni anno. La manifestazione nasce per valorizzare la produzione locale e si svolge nel centro storico, attirando appassionati da tutta la regione. Quest’anno, l’evento si arricchisce di incontri con i coltivatori e di degustazioni di piatti tipici a base di radicchio.
Mogliano Veneto celebra quarant’anni di Mostra del Radicchio: una festa per il territorio e le sue tradizioni. Mogliano Veneto si prepara a un fine settimana di celebrazioni per la 40ª edizione della Mostra del Radicchio, l’evento che dal 14 al 15 febbraio trasformerà Piazza Caduti e via Don Bosco nel cuore pulsante della città. La manifestazione, nata per valorizzare il Radicchio Rosso IGP e i prodotti tipici regionali, rappresenta un appuntamento cruciale per la comunità, un omaggio alla sua storia agricola e al suo legame con il territorio. Un traguardo importante per la comunità moglianese.🔗 Leggi su Ameve.eu
Eventi del fine settimana a Treviso: dal radicchio di qualità alle sfilate di carri e tradizioni locali in festa
Il fine settimana a Treviso promette di essere vivo e pieno di eventi.
Festa del radicchio di Maserà
La Festa del Radicchio di Maserà si svolgerà domenica 18 gennaio 2026, a partire dalle ore 10.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
