Mercogliano rivive la Zeza | tra storia tradizioni locali e scambio culturale con studenti spagnoli

Mercogliano ha vissuto la Zeza il 12 febbraio 2026, quando sono iniziati i festeggiamenti del Carnevale, portando in città tradizioni antiche e un gruppo di studenti spagnoli. La manifestazione dura sei giorni e coinvolge le vie del paese, con sfilate e balli che rievocano le usanze locali. Per la prima volta, gli studenti provenienti dalla Spagna partecipano alle celebrazioni, scambiando culture e apprendendo le radici della Zeza. La presenza internazionale arricchisce le vie di Mercogliano, creando un ponte tra passato e presente.

Mercogliano nel Cuore del Carnevale: La Zeza 2026 tra Tradizione e Scambio Culturale. Il Carnevale della Zeza a Mercogliano, in provincia di Avellino, è ufficialmente iniziato il 12 febbraio 2026, dando il via a sei giorni di festeggiamenti che celebrano le radici culturali del territorio e accolgono, per la prima volta, una delegazione internazionale di studenti spagnoli. L’evento, organizzato dall’Associazione “La Zeza”, rappresenta un momento cruciale per la comunità locale, un’occasione per rinsaldare il legame tra generazioni e promuovere l’identità di Mercogliano. Un Rito Millenario: Le Origini della Zeza.🔗 Leggi su Ameve.eu Castelluccio Valmaggiore accoglie il Presepe Vivente: un viaggio tra fede, storia e tradizioni locali Carnevale a Mercogliano: il programma della Zeza 2026 Il Carnevale a Mercogliano prende il via oggi, 12 febbraio 2026, a causa delle restrizioni degli ultimi anni, che hanno rallentato le celebrazioni, ma questa volta la comunità si riunisce con entusiasmo per tornare alle tradizioni. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Pro Loco Gesualdo AV. SigmaMusicArt · Inspiring Story. Un tuffo nel tempo tra i colori sbiaditi di un’antica cartolina anni ’50. Piazza Vittorio Veneto, allora Largo Mercato, rivive in un’animazione che profuma di storie, voci e passi lenti. Sullo sfondo il convento facebook