Mercogliano rivive la Zeza | tra storia tradizioni locali e scambio culturale con studenti spagnoli
Mercogliano ha vissuto la Zeza il 12 febbraio 2026, quando sono iniziati i festeggiamenti del Carnevale, portando in città tradizioni antiche e un gruppo di studenti spagnoli. La manifestazione dura sei giorni e coinvolge le vie del paese, con sfilate e balli che rievocano le usanze locali. Per la prima volta, gli studenti provenienti dalla Spagna partecipano alle celebrazioni, scambiando culture e apprendendo le radici della Zeza. La presenza internazionale arricchisce le vie di Mercogliano, creando un ponte tra passato e presente.
Mercogliano nel Cuore del Carnevale: La Zeza 2026 tra Tradizione e Scambio Culturale. Il Carnevale della Zeza a Mercogliano, in provincia di Avellino, è ufficialmente iniziato il 12 febbraio 2026, dando il via a sei giorni di festeggiamenti che celebrano le radici culturali del territorio e accolgono, per la prima volta, una delegazione internazionale di studenti spagnoli. L’evento, organizzato dall’Associazione “La Zeza”, rappresenta un momento cruciale per la comunità locale, un’occasione per rinsaldare il legame tra generazioni e promuovere l’identità di Mercogliano. Un Rito Millenario: Le Origini della Zeza.🔗 Leggi su Ameve.eu
Il Carnevale a Mercogliano prende il via oggi, 12 febbraio 2026, a causa delle restrizioni degli ultimi anni, che hanno rallentato le celebrazioni, ma questa volta la comunità si riunisce con entusiasmo per tornare alle tradizioni.
