Recentemente è stato presentato il tesoro della Collezione Tagliavini, composto da strumenti musicali risalenti a quasi 500 anni fa, ancora funzionanti e considerati di grande valore storico. La collezione è stata al centro di discussioni riguardo alla possibilità di cederla al Conservatorio locale. In passato, un rappresentante dell’amministrazione culturale aveva incontrato un giornalista per discutere di progetti legati alla promozione e alla tutela del patrimonio musicale.

Anni fa fui ricevuta da un assessore alla Cultura: persona colta, intelligente, lungimirante. Volevo sottoporgli dei progetti. Appena accomodata nel suo ufficio, mi investì con queste parole: “Cosa è venuta a fare? Se mi propone lasciti di quadri, libri, strumenti e altri oggetti, il discorso è già chiuso. Non li vogliamo: sono polpette avvelenate ”. Rimasi stranita, ma presto fu chiaro il perché della brusca premessa. Un lascito di “ beni culturali ” non è mai uno scherzo per chi lo riceve. Richiede amore, cura, personale qualificato, e tanti soldi. Non è un regalo che puoi accantonare, trascurare, lasciar deperire. Lo devi “ conservare, tutelare, valorizzare”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strumenti di quasi 500 anni fa, funzionanti e spettacolari: il tesoro della Collezione Tagliavini e i rischi della cessione al Conservatorio

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