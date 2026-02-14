La collezione Fischer adatta a ogni esigenza Smartwach per i 500 anni della fabbrica d’armi Ecco la borsa fatta con materiali di recupero In montagna con l’abito più giusto Garmin ode a Beretta

Sci. Fischer presenta la nuova collezione Skiwear FW 2627, sviluppata da VIST Group, che segna un'evoluzione strategica dell'offerta. La gamma si struttura in tre linee – Concept, Core e All Mountain – per rispondere a diversi utilizzi ed esigenze. Forte attenzione a versatilità, affidabilità e durabilità, con un importante rafforzamento della linea Donna, abbandona definitivamente le soluzioni unisex per adattarsi alle esigenze delle sciatrici. Smartwatch. Beretta, la più antica fabbrica d'armi al mondo che festeggia il suo 500° anniversario, lancia la collaborazione con Garmin. Ecco MARQ® Commander (Gen 2) - Beretta Edition.