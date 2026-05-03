L'allenatore del Venezia ha ricordato il percorso che ha portato la squadra in Serie A, sottolineando che il club era superiore alle altre in quella fase. Ha anche espresso la sua volontà di continuare a giocare nella metà campo avversaria, dichiarando di voler morire sul campo. La sua narrazione si concentra sul passato della promozione e sulla determinazione di affrontare il campionato più difficile nel modo più combattivo possibile.

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© Calcionews24.com - Stroppa racconta: «Venezia superiore alle altre, ma ora la Serie A è un altro sport. Voglio morire nella metà campo avversaria, giocando»

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