Tutti fuggono da qui degrado e paura a due fermate dal centro di Torino | l’altra faccia di corso Svizzera terra di nessuno

Un'area degradata e invasa dalla paura a due fermate dal centro di Torino si presenta come un punto di crisi evidente. La situazione si aggrava ogni giorno, con residenti e passanti che evitano di attraversare quella zona, dove il degrado si mescola alla presenza di persone senza fissa dimora. Tra l’inserto del fiume Dora e le vie circostanti, si trova un tratto di corso Svizzera che sembra dimenticato da tutti.

L'ennesima terra di nessuno a Torino è lì, sotto gli occhi di tutti. La volontà di essere una moderna Manhattan sabauda scompare nel quadrato di vie che si affaccia davanti all'ospedale Amedeo di Savoia: marciapiedi vuoti, palazzi fatiscenti, tossicodipendenza, degrado, abbandono. Il fuggi-fuggi è generale tra chi ha paura di essere rapinato e chi teme di ritrovare l’auto con i vetri spaccati Emergenza crack a Torino: vite spezzate dalla dipendenza, riduzione del danno e pipe gratis per affrontare una piaga che sta divorando la città In Barriera di Milano si chiude per disperazione tra violenza, crack ed eroina: "Ho abbassato la serranda, stanco delle risse e delle siringhe"🔗 Leggi su Torinotoday.it

Nella pancia di Prato. A tu per tu con una delle ultime italiane di Chinatown: “Degrado e crimine, da qui fuggono tutti”Nella zona di via Pistoiese a Prato si trova una delle ultime presenze di Chinatown, rappresentata da Concetta Napolitano.

Leggi anche: Degrado, paura e delinquenza: viaggio a Termini "zona rossa" ma terra di nessuno | VIDEO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.