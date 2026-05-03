Stramilano record | 62.500 runner in strada e il ricordo di Zanardi

Oltre 62.500 persone hanno partecipato alla Stramilano, correndo tra Piazza Castello e il traguardo, con molti atleti professionisti in gara. Prima della partenza, è stato ricordato Alex Zanardi con un momento dedicato, che ha coinvolto i presenti. La corsa si è svolta lungo le vie della città, attirando un grande numero di appassionati e sportivi di diversa età. La giornata ha visto anche il trionfo di alcuni tra i migliori runner in gara.

? Cosa scoprirai Chi ha vinto la sfida dei professionisti tra Piazza Castello e traguardo?. Come è stato celebrato il ricordo di Alex Zanardi prima della partenza?. Quali associazioni beneficeranno del sostegno raccolto durante la corsa?. Cosa prevede il nuovo kit per le famiglie con bambini piccoli?.? In Breve Vittoria maschile di Mark Kiptoo in 01:00:09 e femminile di Jedidah Sang in 01:10:04.. Madrina Francesca Lollobrigida e partenza con cannone storico da Piazza Duomo alle 10:00.. Sostegno a associazioni come Abio, Dutur Claun e ospedale pediatrico Buzzi di Milano.. Prossimo appuntamento sportivo fissato per il 29 novembre con la Stramilano Sottozero.🔗 Leggi su Ameve.eu

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