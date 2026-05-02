Addio ad Alex Zanardi il commosso ricordo dell’Ulss 6 Euganea

Da padovaoggi.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ulss 6 Euganea ha condiviso sui social un messaggio in ricordo di Alex Zanardi, scomparso sabato 2 maggio. La nota esprime un pensiero di cordoglio per la perdita dell’ex pilota e atleta, senza altri dettagli o commenti. La pubblicazione ha suscitato reazioni di commozione tra chi ha letto il messaggio, che ha fatto riferimento a un ricordo semplice e sincero.

Un ricordo semplice e profondo quello pubblicato sui social dall’Ulss 6 Euganea per Alex Zanardi, scomparso sabato 2 maggio.Il ricordo di Zanardi«Vogliamo ricordarti così, con il sole negli occhi, l’energia vitale nelle vene, i capelli accarezzati dal vento, quel tuo inconfondibile sorriso che.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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