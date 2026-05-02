Addio ad Alex Zanardi il commosso ricordo dell’Ulss 6 Euganea

L’Ulss 6 Euganea ha condiviso sui social un messaggio in ricordo di Alex Zanardi, scomparso sabato 2 maggio. La nota esprime un pensiero di cordoglio per la perdita dell’ex pilota e atleta, senza altri dettagli o commenti. La pubblicazione ha suscitato reazioni di commozione tra chi ha letto il messaggio, che ha fatto riferimento a un ricordo semplice e sincero.

Un ricordo semplice e profondo quello pubblicato sui social dall’Ulss 6 Euganea per Alex Zanardi, scomparso sabato 2 maggio.Il ricordo di Zanardi«Vogliamo ricordarti così, con il sole negli occhi, l’energia vitale nelle vene, i capelli accarezzati dal vento, quel tuo inconfondibile sorriso che.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Alex Zanardi, l’addio commosso dei VIP da Federica Pellegrini a Bebe Vio Leggi anche: Addio ad Alex Zanardi, il campione dell’impossibile: è morto a 59 anni Altri aggiornamenti Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi, leggenda dello sport e icona di forza e rinascita; Addio ad Alex Zanardi: il campione di sport e di vita si è spento a 59 anni; Addio ad Alex Zanardi, l'omaggio del sindaco Bano:Un esempio incredibile; sarà lutto cittadino; Dalle auto agli ori paralimpici, addio ad Alex Zanardi. Addio ad Alex Zanardi, la Rai saluta il campione con una programmazione speciale: ecco come cambia il palinsestoAlex Zanardi si è spento nella serata di ieri, venerdì 1 maggio. A darne la triste notizia la famiglia con un comunicato. Il campione paralimpico si era distinto per la ... ilmattino.it Addio ad Alex Zanardi, campione sfortunatoPilota di F1 e campione paralimpico su handbike, Alex Zanardi è morto ieri, 1° maggio, a 59 anni. Lo stesso giorno di Senna, trentadue anni dopo ... insella.it È morto Alex Zanardi. Ex pilota di F1 era atleta-simbolo del paralimpismo. È morto Alex Zanardi. Lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico de - facebook.com facebook Alex Zanardi e il commovente post social di Bebe Vio: "A 12 anni ero spaesata, sei stato tutor di sport e vita" x.com