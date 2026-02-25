Fantasanremo 2026 è stata una partenza col botto | la classifica della prima serata

È stata una partenza col botto. E forse non esiste espressione più azzeccata per descrivere la prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo: in ottica fantasanremese, ben sei artisti hanno superato quota 100 punti, spazzando via qualsiasi logica attendista. A dominare la scena del FantaSanremo sono stati LDA & Aka7even. I fantallenatori più attenti lo avevano capito: nelle settimane precedenti al Festival il duo partenopeo, interpreti e autori di Poesie clandestine, aveva più volte annunciato la volontà di giocare sul serio. Ma in pochi potevano immaginare che già all’esordio avrebbero messo insieme 165 punti. Uno score monstre costruito così: occhiali da sole (5), ballerini (10), performer (15), presentazione da parte del co-conduttore (5), ultima esibizione della serata (10), partecipazione al DopoFestival (5), papillon del direttore d’orchestra (10 – Bonus Vessicchio), indumento rosso (10 – Bonus Arredissima), seduti sulle scale (10 – Bonus Arredissima), microfono non toccato nei primi 30 secondi (10 – Bonus Bancomat), esibizione dopo l’una (10 – Bonus Eurospin), fiore arancione (10 – Bonus Aperol), inchino con mano sul cuore (10 – Bonus Disney), braccialetto azzurro in omaggio ai bambini in cura all’Ospedale Pediatrico Oncologico Santobono Pausilipon di Napoli (10), outfit luminoso (10), anelli (5) e performance sulle scale (10). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

