Milano Cortina batte ogni record di medaglie! Sul podio in 8 sport mai così tanti

Milano Cortina ha stabilito un nuovo record di medaglie, con otto discipline sul podio. La squadra italiana ha conquistato 22 medaglie, superando la precedente cifra di Lillehammer, che si fermava a 20. Nella stessa giornata, gli atleti hanno ottenuto risultati significativi, tra cui il bronzo nella staffetta maschile del fondo, l’oro di Federica Brignone e il secondo posto nello snowboard cross a squadre miste. Lisa Vittozzi ha inoltre vinto la gara di biathlon nella 10 km a inseguimento, regalando un'altra soddisfazione alla spedizione italiana.

E al nono giorno, Milano Cortina 2026 superò Lillehammer 1994. Come peraltro da previsioni della vigilia. Ventidue medaglie: il record azzurro ai Giochi invernali, finalmente è battuto, dopo sette edizioni di assalti andati a vuoto. Alle 13.05, alla gara numero 62 delle 116 in programma, la staffetta maschile del fondo (Ganz, Barp, Carollo e Pellegrino) ci ha regalato la 19esima gioia. Poi l'oro in gigante di Federica Brignone ha pareggiato il conto alle 14.26. Quindi, alle 14.57, ecco il sorpasso, con l'argento della coppia Sommariva-Moioli nello snowboard cross a squadre miste. E, infine, alle 15.