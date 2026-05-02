Alex Zanardi nel mito di Senna | Ayrton era un genio la sua passione faceva la differenza Ricordo il primo Gp si sedette di fianco a me

Nel giorno della scomparsa di Alex Zanardi, ripubblichiamo un’intervista rilasciata ad aprile 2014 e pubblicata dal Fatto Quotidiano. Zanardi ha paragonato Ayrton Senna a un genio, sottolineando come la passione dell’ex pilota brasiliano fosse determinante. Ricordando il primo Gran Premio, Zanardi ha raccontato di una seduta di fianco a Senna, evidenziando un momento di confronto tra i due.

Ripubblichiamo, nel giorno della sua scomparsa, questa intervista ad Alex Zanardi uscita in edicola sul Fatto Quotidiano ad aprile 2014. Il grande campione racconta in modo unico il suo mito, Ayrton Senna: entrambi piloti e uomini coraggiosi, entrambi morti il Primo maggio ——————- “Il talento unico. Certo. Ma quello che faceva la differenza era la passione. Il piacere che Ayrton provava a guidare. A sfidare gli avversari, il tempo, la macchina”. Alex Zanardi spiega così i segreti della guida di Senna: “Si alzava al mattino e il suo primo pensiero era come migliorare la macchina. E se stesso”. Zanardi è un uomo che sa correre, anche con le parole.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alex Zanardi, nel mito di Senna: “Ayrton era un genio, la sua passione faceva la differenza. Ricordo il primo Gp, si sedette di fianco a me” Notizie correlate Leggi anche: Morto Alex Zanardi, un supereroe Se n’è andato nello stesso giorno del suo mito Ayrton Senna Ayrton Senna, il mito eterno di Imola: il giorno che cambiò per sempre la F1Televisore analogico da venti pollici acceso in salotto, il codino che danza sulle spalle di Roberto Baggio, le note graffianti di “Always” di Bon... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Chiuso un ristorante etnico a Policoro; Iran al Mondiale; Arbitri, tutto sul nuovo designatore: ecco chi prende il posto di Rocchi; SportMediaset: Spalletti: Ci abbiamo provato, ma il Milan è solido Video. Addio ad Alex Zanardi, il mondo dello sport piange la scomparsa di un mito: Profondo doloreTRENTO. È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affet ... ildolomiti.it L’ultima sfida di Alex Zanardi: morto a 59 anni il mito dello sport che ha trasformato la tragedia in leggenda paralimpicaIl mondo dello sport piange Alex Zanardi, scomparso all'età di 59 anni. Dalla Formula 1 ai trionfi paralimpici. notizie.com Il tributo ad Alex Zanardi: grandissimo campione sportivo e immenso combattente - facebook.com facebook Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Alex Zanardi: x.com