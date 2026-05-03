Domani a Milano si svolgerà la Stramilano 2026, con circa 10.000 atleti iscritti. La corsa coinvolgerà diverse vie della città, portando a modifiche nelle linee dei tram e alla chiusura di alcune tratte della metropolitana. Queste modifiche sono state annunciate per consentire lo svolgimento dell’evento senza intoppi e ridurre i disagi al traffico cittadino. La situazione si sta preparando per gestire il flusso di partecipanti e spettatori presenti.

? Cosa scoprirai Quali linee della metropolitana saranno chiuse domani mattina?. Come cambieranno i percorsi dei tram per evitare il caos?. Quali strade saranno completamente interdette ai veicoli durante la gara?. Dove si potranno trovare le magliette extra per i bambini?.? In Breve Mezza maratona ore 8:30 da piazza Castello con atleti Badr Jaafari e Nanna Bove.. Stramilano 10km ore 10:00 da piazza Duomo e 5km ore 10:30 per famiglie.. Chiusure stradali tra le 8:00 e le 13:00 interessano via Legnano e viale Monza.. Fermata Duomo chiusa dalle 7:30 con variazioni ai tram 1, 2, 4, 10, 12, 14, 15, 16, 19.. Domani, 3 maggio 2026, la città di Milano ospiterà la 53esima edizione della Stramilano con oltre 10mila atleti iscritti alla mezza maratona e una serie di percorsi che interesseranno diverse zone del centro e delle periferie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stramilano 2026: 10mila atleti in campo e caos nel traffico a Milano

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Si parla di: Stramilano 2026, torna la famosa corsa cittadina per la 53esima edizione.

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