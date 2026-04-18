A Messina, il centrodestra ha annunciato una proposta per affidare a un amministratore proveniente dalla provincia di Siracusa, al fine di sbloccare la situazione legata allo Stretto. La decisione mira a modificare gli equilibri tra il governo locale e le istituzioni centrali, suscitando reazioni tra le forze politiche e i rappresentanti istituzionali. La proposta arriva in un momento di discussioni sulla gestione delle risorse e delle infrastrutture nella regione.

Il dibattito a Messina si accende con una mossa strategica del centrodestra che punta a ridefinire i rapporti di forza tra il governo locale e le istituzioni nazionali. Marcello Scurria, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, ha presentato durante un incontro con la sua intenzione di proporre alla propria squadra politica l’inserimento di Matilde Siracusano nel ruolo di vicesindaco della Città metropolitana. La proposta mira a dotare l’ente di una figura capace di garantire canali diretti con il potere centrale, in un contesto territoriale che conta già tredici realtà metropolitane in Italia. La strategia del collegamento istituzionale per l’area dello Stretto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, la mossa di Scurria: Siracusano per sbloccare lo Stretto

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