Durante i soccorsi nel casolare di Castel d'Azzano, i vigili del fuoco hanno rinvenuto tra le macerie una maschera antigas appartenente ai fratelli Ramponi, i proprietari dell’immobile. La scoperta ha portato ad ipotizzare una possibile premeditazione nell’azione che ha causato la morte dei carabinieri intervenuti sul posto. Le autorità stanno analizzando il reperto come parte delle indagini in corso sulla vicenda.

PADOVA - I fratelli Ramponi avevano in casa una maschera antigas. L’hanno trovata i soccorritori rimuovendo le macerie del casolare di Castel d'Azzano. Su quella maschera antigas è ora in corso una consulenza biologica disposta dalla procura di Verona con l’intento di capire se sia stata utilizzata da uno dei tre fratelli durante la tragedia del 14 ottobre. E se la risposta fosse definitiva, per la procura vorrebbe dire che Franco, Dino e Maria Luisa avevano studiato tutto nei dettagli e per loro si aprirebbe così l’aggravante della premeditazione da aggiungere all’accusa di strage. In sostanza avrebbero pianificato di fare saltare in...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Strage dei carabinieri, ipotesi premeditazione: il mistero del ritrovamento di una maschera antigas tra le macerie

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