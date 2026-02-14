A Gaza, i residenti si fermano tra le rovine dei palazzi per seguire una partita di calcio, mentre un nuovo campo è stato aperto questa settimana. La guerra ha distrutto molti edifici, ma le persone cercano comunque momenti di normalità e speranza. Un volontario ha spiegato che il campo serve anche a dare un senso di comunità ai bambini e agli adulti.

Un nuovo campo da calcio è stato inaugurato all’inizio di questa settimana tra le macerie di Gaza City, nel tentativo di portare un po’ di gioia e uno spazio di svago alle centinaia di migliaia di palestinesi che vivono nel territorio devastato. Molti spettatori si sono seduti sulle macerie delle case distrutte per assistere alla partita. Diversi edifici furono distrutti accanto al campo, a testimonianza della devastazione che circondava il nuovo campo da calcio. Il Centro satellitare delle Nazioni Unite ha stimato che l’83% di tutte le strutture di Gaza City erano state distrutte o avevano subito danni entro la fine di settembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, tra le macerie dei palazzi i residenti si distraggono guardando una partita di calcio

A Gaza, le squadre di protezione civile lavorano incessantemente tra le macerie delle abitazioni distrutte, recuperando i resti delle famiglie coinvolte.

