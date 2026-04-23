Rubano statue e croci dal cimitero e le nascondono nei campi | il ritrovamento dei carabinieri

I carabinieri hanno recuperato una refurtiva composta da 15 vasi, 9 statue e 17 croci in bronzo e rame, trovate in un’area isolata nei pressi di un cimitero. Si stanno ancora cercando i responsabili del furto, che avevano portato via le opere dal camposanto e le avevano nascoste nei campi vicini. Non ci sono ancora indagini concluse sulla vicenda.

Dei responsabili ancora nessuna traccia ma, intanto, la refurtiva di un furto a un cimitero è stata recuperata: 15 vasi, 9 statue, 17 croci in bronzo e in rame sono stati trovati in un'area campestre isolata, non lontana dal camposanto.Vasi, statue e croci rubateÈ successo in quel di Sartirana.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Napoli: Continuano i controlli dei carabinieri nei campi rom. Si riparte dal quartiere PoggiorealeControlli nei campi rom di Napoli: censimenti, sicurezza ambientale e attenzione ai minori tra rifiuti pericolosi e veicoli abbandonati Riprende il... Truffata da un finto sms e dal numero clonato dei carabinieri: le rubano 3mila euro, denunciato 43enneUn sms allarmante, un finto operatore bancario e la chiamata da un numero clonato, identico a quello della caserma dei Carabinieri di Parma.