Un viaggio tra storia e cultura conduce alla Maggiano, l’ex manicomio dove il medico-scrittore Mario Tobino trascorse molti anni della sua vita. Qui, nelle piccole stanze, Tobino compose alcune delle sue opere più significative. La struttura rappresenta un luogo ricco di memoria, testimone di un passato che si intreccia con la sua vita e la sua produzione letteraria. La visita svela aspetti di un passato spesso nascosto, legato sia alla storia della salute mentale sia alla figura dell’autore.

Un viaggio straordinario nella Maggiano di Mario Tobino (nella foto) l’ex manicomio dove il medico- scrittore trascorse gran parte della vita professionale e dove, nelle "stanzette" ha scritto alcune delle pagine più belle ed emozionanti dei suoi romanzi. L’appuntamento sarà domenica prossima 10 maggio, iscrizioni aperte, rispetto ai concueti appuntamenti di "Strada facendo, vedrai." che hanno come oggetto Viareggio e Versilia, per questa visita il ritrovo sarà all’ingresso dell’ex manicomio di Maggiano. E alla luce dell’eccezionalità della visita la partecipazione è a numero chiuso. Per partecipare all’iniziativa organizzata dall’associazione Libroteca circolante con Fondazione Tobino e pasticceria Fauzia è obbligatoria la prenotazione via whatsapp al 393 2686699.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storia e cultura. Strada facendo... vedrai Maggiano

Claudio Baglioni - Strada facendo LIVE (Roma, Palaeur 15/12/1981)

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