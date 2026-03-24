strada facendo storia e artisti per la patrona

Domani si celebra la patrona il cuore più antico della città è la meta dell’appuntamento di " Strada facendo, vedrai. ", ciclo di passeggiate dall’associazione culturale " Libroteca circolante ". Il programma sarà straordinario: inizio alle 15 e ritrovo in piazza Ragghianti. Il pomeriggio si aprirà a due passi dalla chiesa della Santissima Annunziata a raccontare la storia saranno le parole di Mario Tobino con la voce e i ricordi della nipote Isabella, presidente della Fondazione, partendo dalle prime pagine di " Sulla spiaggia e di là dal molo ", libro che Tobino ha dedicato alla sua città, ma poiché domani sarà il giorno dopo la puntata finale delle " Le libere donne " con Isabella Tobino si parlerà del successo della miniserie con Lino Guanciale e di qualche aneddoto legato alle riprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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