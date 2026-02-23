Catania cane addestrato a buttare i rifiuti per strada | la storia che sta facendo infuriare e discutere tutti

Un cane addestrato a buttare i rifiuti in strada ha attirato l’attenzione a Catania, creando sdegno e discussioni tra i residenti. Le telecamere della Polizia Locale hanno ripreso l'animale nei dintorni di via Pulacara, dove ogni giorno si vede il cane portare un sacchetto tra i denti e depositarlo in un'area già piena di rifiuti. La scena si ripete da due giorni, alimentando preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti e sul rispetto delle regole.

Via Pulacara, periferia di Catania. Le telecamere installate dal reparto ambientale della Polizia Locale riprendono la stessa scena per due giorni di fila: un cane attraversa la carreggiata, ha un sacchetto stretto tra i denti e lo deposita in quello che appare come uno scarico abusivo, già ingombro di altri rifiuti. Nessun essere umano è inquadrato nelle vicinanze. Non è un caso. Secondo quanto ricostruito, l’animale sarebbe stato istruito appositamente per compiere questa azione, in modo da permettere al proprietario di disfarsi della spazzatura senza mai comparire davanti alle videocamere. Una strategia pensata per rendere impossibile, o quantomeno molto difficile, risalire al responsabile dell’abbandono illecito. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Cane ‘addestrato’ ad abbandonare i rifiuti per strada: l’incredibile storia a CataniaUn cane addestrato a lasciare i rifiuti per strada ha attirato l’attenzione a Catania.

Catania, immortalato il cane addestrato per lasciare i rifiuti in stradaA Catania, un cane addestrato viene ripreso di notte mentre lascia i rifiuti in una strada, probabilmente sotto ordine di qualcuno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Addestra cane a lasciare rifiuti in strada per eludere le telecamere; Catania, il cane addestrato a buttare i rifiuti in una discarica abusiva; Il video del cane addestrato a buttare la spazzatura nella discarica abusiva; Catania, immortalato il cane addestrato per lasciare i rifiuti in strada.

Catania, il video del cane addestrato a gettare i rifiuti in una discarica abusivaIl Comune di Catania, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza installato in via Pulacara, nel rione San Giorgio, ha scoperto un particolare trucco utilizzato per eludere i c ... blitzquotidiano.it

Il cane che abbandona i sacchetti dei rifiuti in strada a Catania: per il Comune sarebbe stato addestratoA Catania, un video mostra un cane mentre trasporta e abbandona dei sacchetti dei rifiuti in strada. Per il Comune è stato addestrato da qualcuno a farlo, cosa in teoria possibile, ma probabilmente ... fanpage.it

CATANIA – CANE “ADDESTRATO” AD ABBANDONARE RIFIUTI IN STRADA: IL VIDEO FA IL GIRO DEL MONDO Sta facendo discutere il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza in un quartiere di Catania. Le immagini mostrano un cane lasciato libero - facebook.com facebook

A Catania un cane è stato addestrato a gettare i rifiuti in una discarica abusiva per eludere la sorveglianza #ANSA x.com