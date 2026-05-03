Nelle prossime 23 ore, verrà effettuato un intervento di lavori finanziati dal PNRR che interesserà alcune zone di Palestrina e dei comuni vicini, tra cui Cave e Genazzano. Durante questo periodo, si verificherà un'interruzione dell’erogazione idrica, con alcune vie specifiche di queste località coinvolte. Per garantire il rifornimento di emergenza, sono state predisposte autobotti che si troveranno in punti strategici nelle aree interessate.

? Cosa scoprirai Quali vie esatte di Cave e Genazzano saranno colpite dal disservizio?. Dove si troveranno le autobotti per il rifornimento d'emergenza?. Come evitare infiltrazioni e danni ai rubinetti dopo il ripristino?. Chi può richiedere il servizio straordinario tramite numero verde?.? In Breve Sospensione dalle 08:00 del 4 maggio fino alle 07:00 del 5 maggio.. Interventi sull'acquedotto Simbrivio finanziati tramite fondi del PNRR.. Servizio garantito tramite autobotti in Contrada Campo, via Roma e piazze di Genazzano.. Emergenze gestibili tramite numero verde 800 130 335 per rifornimento straordinario.. Dalle ore 08:00 di lunedì 4 maggio l’erogazione idrica subirà una sospensione nelle zone di Palestrina, Cave, Genazzano e Rocca di Cave per interventi sull’acquedotto Simbrivio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop idrico per 23 ore: lavori PNRR a Palestrina e comuni limitrofi

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