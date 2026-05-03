StellarSpace presenta i prodotti di automazione industriale di nuova generazione all’evento di lancio nella Silicon Valley

StellarSpace ha organizzato un evento nella Silicon Valley per presentare i suoi nuovi prodotti di automazione industriale di ultima generazione. L'iniziativa si è svolta il 3 maggio 2026 e ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore e giornalisti. Durante l'evento sono stati illustrati i dettagli delle soluzioni tecnologiche innovative sviluppate dall'azienda, con dimostrazioni pratiche delle funzionalità dei dispositivi. L'evento si è concentrato sulla promozione delle novità nel campo dell'automazione industriale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SANTA CLARA, California, May 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — StellarSpace, azienda pioniera a livello globale nell’automazione industriale, il 28 aprile ha lanciato ufficialmente il suo portfolio completo di prodotti per l’intelligenza industriale in occasione del primo Global Embodied Intelligence AI Innovation Summit (GEIS) nella Silicon Valley. Durante l’attesissimo evento, StellarSpace ha presentato una suite di prodotti di punta, specificamente progettati per le applicazioni industriali nell’era dell’IA, attirando una notevole attenzione da parte dei media. “Il passaggio dall’automazione a un’autentica intelligenza fisica richiede un nuovo modo di pensare sostanziale dell’hardware sottostante”, ha dichiarato Tan Cong, CEO di StellarSpace, nel suo intervento al summit.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - StellarSpace presenta i prodotti di automazione industriale di nuova generazione all’evento di lancio nella Silicon Valley Notizie correlate Leggi anche: StellarSpace Unveils New-Generation Industrial Automation Products at Silicon Valley Launch Event Supermicro inaugura il più grande campus della Silicon Valley: la nuova struttura DCBBS per promuovere la realizzazione di data center di IA di nuova generazioneCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE La quarta sede nella Bay Area di San Francisco creerà centinaia di posti di lavoro negli Stati Uniti,... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: StellarSpace presenta i prodotti di automazione industriale di nuova generazione all’evento di lancio nella Silicon Valley; StellarSpace Unveils New-Generation Industrial Automation Products at Silicon Valley Launch Event; StellarSpace Unveils New-Generation Industrial Automation Products at Silicon Valley Launch Event. StellarSpace presenta i prodotti di automazione industriale di nuova generazione all’evento di lancio nella Silicon ValleyNews dell'ultima ora dall'Italia e dal mondo. Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ... adnkronos.com Ricordo il tecnoentusiasmo della sinistra liberal per la prima era social, la silicon valley modello di progresso e libertà. È finita con una oligarchia tecnoautoritaria, immune alle regole, che predica la fine della democrazia. Rivedo lo stesso entusiasmo con l’IA # x.com Il Cilento conquista anche i big della Silicon Valley. Adam Mosseri, numero uno di Instagram, ha scelto il sud della Campania per concedersi qualche giorno di relax insieme alla moglie e ai figli, lontano dai riflettori e dai ritmi frenetici del digitale. Tappe imman - facebook.com facebook