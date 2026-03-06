Negli ultimi giorni si è diffusa la voce che PlayStation potrebbe smettere di pubblicare giochi single player su PC. Questa notizia ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati di videogiochi, soprattutto perché si parla di un possibile allontanamento di Sony dal mercato PC. La questione riguarda le strategie del colosso giapponese e le sue relazioni con Valve e Steam Machine.

Negli ultimi giorni si è acceso un forte dibattito nel mondo dei videogiochi dopo alcune indiscrezioni secondo cui Sony potrebbe ridurre o interrompere la pubblicazione dei suoi giochi single player su PC. La strategia multipiattaforma adottata negli ultimi anni da PlayStation aveva portato diversi titoli esclusivi anche su computer, ma alcune nuove informazioni suggeriscono che la direzione dell’azienda potrebbe cambiare. La discussione è nata in seguito a un’indiscrezione pubblicata da Bloomberg, secondo cui Sony starebbe rivalutando la propria strategia per le conversioni PC dei giochi PlayStation. Dopo la diffusione della notizia, molti analisti e figure del settore hanno espresso la propria opinione, tra cui Mike Ybarra, ex dirigente di Xbox e Activision. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PlayStation abbandona il PC perché Sony si sente minacciata da Valve e Steam Machine?

