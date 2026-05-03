Un uomo è stato sorpreso mentre apriva un'auto vicino a un bar al momento della chiusura. Dopo aver rubato alcuni oggetti dall’interno, è fuggito in bicicletta ma è stato rintracciato e fermato poco dopo dalla polizia. Durante l’intervento, ha tentato di scappare spintonando gli agenti. La vicenda ha attirato l’attenzione degli abitanti della zona, che hanno assistito alla scena.

Auto aperta mentre chiude il bar, il ladro rovista all’interno e scappa in bici ma viene rintracciato poco dopo e fermato dalla polizia. È finita con una denuncia per furto e resistenza la serata del Primo Maggio nei pressi della stazione. Tutto parte mentre il titolare del bar che si trova nelle vicinanze stava abbassando la serranda. L’auto, lasciata aperta lungo la strada per pochi minuti, è diventa un facile bersaglio. Sono stati i dipendenti ad accorgersi che qualcuno stava rovistando all’interno: un uomo in bicicletta che, dopo essersi reso conto di essere stato scoperto, si è allontanato in fretta lasciando cadere parte della refurtiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stazione: ruba nell’auto del barista. Poi scappa e spintona gli agenti

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