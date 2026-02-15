Un giovane ha rubato prodotti dagli scaffali di un supermercato e ha cercato di scappare, ma è stato fermato dai vigilantes e da un agente in borghese. Il ragazzo, 20 anni, aveva preso alcune bottiglie di bibite e snack e, nel tentativo di fuggire, ha spinto un addetto alla sicurezza.

Ruba dagli scaffali di un supermercato, poi tenta di scappare, ma viene pizzicato dagli addetti alla vigilanza e da un agente fuori servizio. Non contento, il 33enne ha fatto resistenza spintonando e cercando di darsi nuovamente alla fuga. Alla fine è servito l’intervento di una ’gazzella’ dei carabinieri che lo ha arrestato per tentata rapina. È accaduto l’altra sera in un supermercato di via Negri. Il bandito, ritenendo di non essere visto, aveva prelevato dagli scaffali alcuni articoli in vendita, per un valore complessivo di circa 250 euro. Il rapinatore li aveva occultati in uno zaino, poi ha cercato di superare le casse come se nulla fosse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ruba dagli scaffali del market poi spintona il personale Giovane in manette

Una donna di 30 anni ha rubato merce dagli scaffali del supermercato Tosano di via Diamantina e ha tentato di scappare, aggredendo il personale che cercava di bloccarla.

Un uomo ha tentato di rubare dagli scaffali di un negozio a Pontedera, ma è stato colto sul fatto dal personale.

