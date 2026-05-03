St’az

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Evento annullato su indicazione della questura di Arezzo Arezzo in festa: sabato tra Supercoppa e celebrazione della promozione Arezzo, sprint finale: nominate anche le sedie. Comanducci valuta se parlare o mimetizzarsi tra le poltrone Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L...🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - St’az Aquwa Exposes Staz’s Dad Look Notizie correlate Leggi anche: Bif&st e FuoriBif&st, 12 eventi della settimana al Teatro AncheCinema di Bari Bif&st a Bari: 12 film, Iran e Zalone al Bif&stLa città di Bari si prepara ad accogliere dal 21 al 28 marzo la XVII edizione del Bif&st, un evento che trasforma il capoluogo pugliese in una...