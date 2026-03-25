Questa settimana al Teatro AncheCinema di Bari si svolgono dodici eventi tra Bif&st e FuoriBif&st. Oggi alle 18.00 sarà presente il regista Edoardo Winspeare, che presenterà il suo ultimo film, interpretato da Dominique Sanda e Celeste Casciaro. L'appuntamento fa parte di una serie di iniziative che coinvolgono diverse attività e proposte legate al mondo del cinema.

Edoardo Winspeare sarà oggi alle 18.00 al Teatro AncheCinema di Bari per presentare il suo nuovo film???????, che vede protagoniste Dominique Sanda e Celeste Casciaro e conferma la poesia del suo sguardo cinematografico.Conduce Carlo GentilePrimo film della rassegna???? del Bif&st Bari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Bif&st e FuoriBif&st, 12 eventi della settimana al Teatro AncheCinema di Bari

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