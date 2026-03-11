Bif&st a Bari | 12 film Iran e Zalone al Bif&st

A Bari si tiene dal 21 al 28 marzo la XVII edizione del Bif&st, un evento che coinvolge 12 film provenienti dall’Iran e presenta anche un film di Zalone. La manifestazione trasforma il capoluogo pugliese in un punto di riferimento per il cinema, attirando pubblico e professionisti da diverse regioni. La città si prepara ad accogliere questa settimana dedicata alle proiezioni e agli incontri cinematografici.

La città di Bari si prepara ad accogliere dal 21 al 28 marzo la XVII edizione del Bif&st, un evento che trasforma il capoluogo pugliese in una capitale cinematografica capace di dialogare con l’intero bacino mediterraneo. La rassegna, diretta da Oscar Iarussi, propone un mix unico di anteprime assolute, incontri con registi e concorsi che mescolano produzioni italiane e internazionali, partendo dall’apertura con un documentario sulla rivoluzione femminile iraniana. Il festival non è solo una vetrina per opere d’autore, ma diventa uno strumento di analisi sociale dove l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie mettono in discussione il concetto stesso di realtà visiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

