Statale Regina | rischio morte imminente l’associazione

Un’associazione delle vittime della strada ha inviato un appello al prefetto di Como, segnalando un rischio di morte imminente sulla Statale Regina. La richiesta riguarda l’adozione di misure immediate per prevenire ulteriori incidenti e perdite di vite umane lungo questa strada. La questione è stata sollevata per evidenziare la gravità della situazione e la necessità di interventi urgenti.

Un appello urgente giunge dall'associazione delle vittime della strada diretta al prefetto di Como per fermare le morti sulla Statale Regina. La richiesta si concentra sul tratto che attraversa San Siro e Molvedo, dove l'assenza di marciapiedi espone pedoni e ciclisti a rischi quotidiani. La situazione descritta è definita insostenibile dai residenti, con veicoli che viaggiano a velocità pericolose senza limiti efficaci o spazi protetti. L'urgenza nasce dalla consapevolezza che un incidente mortale potrebbe essere imminente se non si interviene subito. L'urgenza del territorio alto-laghi. La Statale 340 dir, nota come la Regina, rappresenta una arteria vitale per il sistema produttivo e turistico dell'Alto Lago.