Tra un concorso di bellezza e gli ultimi preparativi per il matrimonio, sono giorni particolarmente complessi quelli che sta affrontando la nostra Roberta Valente. Che non sa ancora cosa l’aspetta. La prima parte del finale di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la serie che inaspettatamente ha conquistato pubblico e critica, va in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming su RaiPlay (dove on demand è possibile vedere gli episodi già trasmessi). Nell’episodio di domenica 3 maggio vedremo la notaia impegnata in un concorso di bellezza. O meglio, a garantirne il regolare svolgimento. Oggi vedremo solo uno dei due episodi di cui è composta la quarta puntata.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv la prima parte del finale di Roberta Valente - Notaio in Sorrento, ambientata durante un concorso di bellezza: anticipazioni

Notizie correlate

Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntataQuesta sera, domenica 12 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in...

Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere prima puntataQuesta sera, domenica 12 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Roberta Valente - Notaio in Sorrento, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni; Due casi toccanti e un fidanzato trascurato: la terza puntata di Roberta Valente - Notaio in Sorrento; La penultima puntata di Roberta Valente Notaio in Sorrento lancia un dubbio: Roberta e Stefano sono al capolinea?; Roberta Valente - Notaio in Sorrento, trama terza puntata: saltano le nozze con Stefano?.

Roberta Valente: la notaia di Sorrento alle prese con un concorso di bellezza nella penultima puntata stasera in tvStasera in tv la prima parte del finale di Roberta Valente - Notaio in Sorrento, ambientata durante un concorso di bellezza: anticipazioni ... amica.it

Stasera in tv (3 maggio), scatta la rivoluzione: da Affari Tuoi a Roberta Valente, cambiano gli orariProgrammi tv stasera, cosa vedere oggi (domenica 3 maggio 2026): il talk di Mario Giordano su Rete 4 incrocia la dizi turca di Canale 5, mentre su La7 c’è In Onda e su Real Time tornano gli appuntamen ... libero.it

La Rai proporrà un solo episodio di “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”, stessa decisione di Mediaset, per “I Cesaroni” - facebook.com facebook

"Roberta Valente, uno spigoloso Notaio arriva nella domenica sera di Rai 1 La serie, ambientata a Sorrento, vede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com