Startech | 32 operai senza stipendio tra crisi e sospetti di incendio

Una fabbrica nella zona industriale ha sospeso il pagamento degli stipendi a 32 operai, mentre sulla scena si sono verificati segnali riconducibili alle Brigate Rosse, con simboli affissi vicino all'edificio. Recentemente è stato registrato un incendio alla cabina di metano, le cui cause sono considerate di origine dolosa. La situazione si inserisce in un quadro di difficoltà economiche e tensioni legate alla sicurezza nell'area.

? Cosa scoprirai Chi ha affisso i simboli delle Brigate Rosse vicino alla fabbrica?. Perché l'incendio alla cabina di metano è considerato doloso?. Come ha fatto l'investitore a non pagare gli stipendi di aprile?. Cosa scopriranno le indagini della Digos sul materiale propagandistico trovato?.? In Breve 320 dipendenti coinvolti nel blocco dei pagamenti di aprile presso lo stabilimento triestino.. Sospetto incendio doloso a una cabina di metano vicino alla sede di via Monte d'Oro.. Indagini Digos su volantini con simboli delle Brigate Rosse rinvenuti vicino ai roghi.. Elena Danielis critica la gestione del piano industriale regionale per il caso Startech.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Startech: 32 operai senza stipendio tra crisi e sospetti di incendio Notizie correlate Trieste, crisi Startech: 320 famiglie senza stipendi dopo il vuoto dei soci? Cosa sapere Startech di Trieste sospende stipendi di 320 famiglie per mancanza di capitali societari. Operai bloccano tribunale Ancona: 3 mesi senza stipendioUna ventina di operai ha bloccato l’accesso al cantiere del Tribunale di Ancona questa mattina, dalle 7 alle 11.