Stagionali dei rifiuti in Comune | fissato l' incontro con i commissari

È stato programmato un incontro tra i rappresentanti dei lavoratori stagionali dei rifiuti e i commissari del Comune di Caserta. La protesta dei lavoratori precari impiegati nel servizio di nettezza urbana continua, in particolare da parte di quelli non ancora rinnovati. La situazione riguarda il settore della gestione dei rifiuti nel territorio comunale e coinvolge le figure degli operatori che si occupano della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Non si ferma la protesta dei lavoratori precari “non rinnovati” del cantiere della nettezza urbana di Caserta. Dopo le manifestazioni dei giorni scorsi - culminate con un presidio sotto al Municipio e l’irruzione negli uffici della Sieco che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine - i.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Trasportatori siciliani, sospeso lo sciopero dei Tir: incontro fissato con SalviniABBONATI A DAYITALIANEWS Stop alla protesta dopo la convocazione del ministro Il comitato dei trasportatori siciliani ha deciso di sospendere il... Leggi anche: Rifiuti, scontro tra sindacati e Sieco: proclamato lo stato di agitazione. Stagionali 'alla porta' presidiano il Comune Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mancato rinnovo dei lavoratori 'stagionali' e provvedimenti disciplinari 'pretestuosi': tensione al cantiere dei rifiuti; Crisi dei conti, Amiu taglia gli straordinari. Pressa ko, disagi per la raccolta dei rifiuti; Fiumicino, al via il bando per 34 licenze taxi stagionali; Guerra dei rifiuti, a Olbia altri 4 centri di raccolta mobili. Stagionali dei rifiuti in Comune: fissato l'incontro con i commissariNon si ferma la protesta dei lavoratori precari non rinnovati del cantiere della nettezza urbana di Caserta. Dopo le manifestazioni dei giorni scorsi - culminate con un presidio sotto al Municipio e ... casertanews.it Rifiuti, scontro tra sindacati e Sieco: proclamato lo stato di agitazione. Stagionali 'alla porta' presidiano il ComuneCarenze di organico, mansioni non rispettate e sanzioni disciplinari 'pretestuose' tra le criticità. Appello al prefetto per avviare il tavolo di raffreddamento e scongiurare la paralisi del servizio ... casertanews.it Abbiamo raggiunto quota 17 clean sheet stagionali Il report di Como-Napoli https://comofootball.com/ivan-smol%C4%8Di%C4%87-mvp-contro-il-napoli/ facebook #cartoline #FVG RAFFIGURAZIONI AGRESTI E STAGIONALI: PRIMAVERA Moruzzo (UD), 1988-1989 Ciol Elio x.com