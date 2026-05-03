Stadio Francioni via libera al piano di efficientemente energetico

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il piano di efficientamento energetico dello stadio Domenico Francioni di Latina. L’intervento prevede interventi specifici per migliorare le prestazioni dello stadio comunale. L’amministrazione ha commentato che si tratta di un passo importante verso la modernizzazione dell’impianto. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui lavori previsti.

Via libera al piano di efficientemente energetico per lo stadio Domenico Francioni di Latina. E’ stato infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi allo stadio comunale, un “passo significativo - commentano dall’amministrazione - verso la modernizzazione.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Latina-Casertana allo stadio Francioni: chiuso il settore ospitiTempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella ha adottato, su proposta del questore e in ossequio al decreto... Leggi anche: Roma, via libera a nuovo stadio: Assemblea Capitolina approva piano fattibilità Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Latina: Comune, via libera al piano di efficientamento energetico dello stadio Francioni; Affidamento dello stadio Francioni e del campo Bondioli, pubblicato l'avviso per la gestione; Latina, stadio Francioni più efficiente: approvato il piano da oltre 430mila euro; Latina, ok al restyling energetico del Francioni: investimento da oltre 430mila euro. Stadio Francioni, via libera al piano di efficientemente energeticoApprovato il progetto di fattibilità tecnica ed economica; la delibera prevede lavori per un importo di oltre 430mila euro, inseriti in un piano più ampio di riqualificazione ... latinatoday.it Stadio Francioni, via libera al piano di efficientamento energeticoL'intervento si colloca all'interno di un programma complessivo da circa 4 milioni di euro destinato agli impianti sportivi comunali ... latinaoggi.eu Lo stadio comunale Francioni a Latina riceverà un investimento di oltre 430mila euro per interventi di restyling energetico, inclusi nel piano regionale FESR 2021-2027 per la sostenibilità e l’efficienza degli impianti pubblici. L’iniziativa fa parte di un progetto pi - facebook.com facebook Lo Stadio Francioni verso l'efficientamento energetico x.com