Roma via libera a nuovo stadio | Assemblea Capitolina approva piano fattibilità

L'Assemblea Capitolina ha approvato oggi il piano di fattibilità per la costruzione di un nuovo stadio a Roma. Durante la seduta, sono stati espressi 39 voti favorevoli, mentre altri membri si sono astenuti o hanno votato contro. La decisione riguarda la realizzazione di un impianto sportivo nel quartiere interessato, ufficializzando l'ok all'intervento.

(Adnkronos) – Via libera al nuovo stadio della Roma. Oggi, venerdì 13 marzo, con 39 voti favorevoli, 5 astenuti (il gruppo di Fratelli d'Italia, ndr) e la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle, l'Assemblea Capitolina ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Pfte) del nuovo stadio della AS Roma, che sorgerà a Pietralata. "L’approvazione in Assemblea Capitolina della delibera del progetto per il nuovo stadio della Roma a Pietralata rappresenta un momento storico. Roma compie un passo concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura moderna e sostenibile", ha scritto in una nota Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea Capitolina, "è il risultato di un lavoro approfondito, serio e condiviso. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Stadio della Roma, ok dell’assemblea capitolina alla delibera sul piano di fattibilitàOk dall’assemblea capitolina alla delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) dello Stadio della As Roma nell’area di Pietralata. Stadio della Roma a Pietralata, via libera dell’Assemblea CapitolinaRoma, 13 marzo 2026 – L’Assemblea capitolina ha approvato a maggioranza la proposta di delibera della Giunta per il progetto del nuovo stadio della... The FUTURE of Italian Stadiums: Ambitious Projects UNVEILED Una selezione di notizie su Assemblea Capitolina Temi più discussi: Assemblea capitolina, via libera al Piano dei Servizi per verde e spazi pubblici; Stadio della Roma, passo avanti: Via libera dalle commissioni; Stadio della Roma a Pietralata, primo via libera dalle commissioni; Stadio della Roma, 'via libera delle commissioni al progetto di fattibilità'. Stadio della Roma, via libera definitivo del Campidoglio: quando la prima pietraVia libera dall'assemblea capitolina alla delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) del nuovo Stadio della Roma nell'area di Pietralata. L'approvazione è arrivata con 39 voti ... iltempo.it Via libera definitivo del Campidoglio per lo stadio della Roma. Gualtieri: Giornata storicaCon 39 voti a favore e nessun contrario, l'Assemblea capitolina ha approvato la delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) per la nuova struttura in zona Pietralata dedicata ai ... ilfoglio.it Roberto Gualtieri. Giulio Cercato · Seaside (Instrumental). Giornata storica per la città: l’Assemblea Capitolina ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo Stadio della AS Roma nell’area di Pietralata, confermandone l’interesse pubbli - facebook.com facebook #StadioDellaRoma: L’Assemblea capitolina vota sì. x.com