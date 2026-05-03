di Massimo Bagiardi Il futuro dello stadio "Virgilio Fedini" passa ancora una volta da Firenze. La Giunta comunale sangiovannede, guidata dal sindaco Valentina Vadi, ha approvato ufficialmente la candidatura del primo lotto di lavori per la ristrutturazione degli spogliatoi al bando regionale 2026 dedicato all’impiantistica sportiva. L’obiettivo è chiaro: ottenere un contributo a fondo perduto che copra la quasi totalità del restyling, stimato complessivamente in 450 mila euro. L’intervento in oggetto riguarda il cosiddetto "secondo lotto" di adeguamento dello stadio e, nello specifico, il primo stralcio funzionale. Si tratta della ristrutturazione dell’ala sinistra degli spogliatoi situati sotto la tribuna coperta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stadio Fedini, spogliatoi da rifare. Caccia a mezzo milione di fondi per completare il secondo lotto

Notizie correlate

Colpo da mezzo milione in casa dell'imprenditore di Posillipo: è caccia ai rapinatoriSta destando clamore il colpo realizzato da una banda di rapinatori composta da due o tre persone in una casa prestigiosa di via Orazio la notte di...

FAI: mezzo milione di visitatori, lo stadio Maradona trionfaIl weekend appena trascorso ha oltre mezzo milione di italiani varcare le porte di 780 luoghi culturali sparsi in 400 città, trasformando l’evento in...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Stadio Fedini, spogliatoi da rifare. Caccia a mezzo milione di fondi per completare il secondo lotto; Lavori per 400mila al Nardini. Inaugurati i nuovi spogliatoi; Intitolare la tribuna stampa dello stadio di San Giovanni a Giorgio Grassi.

L’amministrazione pensa al Fedini. Obiettivo: riqualificare lo stadioL’amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno guarda al futuro dello stadio Virgilio Fedini. L’obiettivo è chiaro: completare la messa in sicurezza e la riqualificazione del principale impianto ... lanazione.it

Complimenti alla società ASD PENNA che, dopo aver eliminato il Banco Latino, è la seconda finalista della Coppa Edo Gori 2025/2026 ed andrà ad affrontare il Salutio in finale allo Stadio Fedini di Comune di San Giovanni Valdarno!!!! - facebook.com facebook